Киевский ТРЦ Lavina Mall за полгода увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

Об этом говорится в финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход компании сократился 26,8% – до 633 млн грн.

Валовая прибыль сократилась на 7,5% и составила 285,2 млн грн, тогда как операционная прибыль возросла вдвое – до 408,3 млн грн.

Непокрытый убыток ООО "ТРЦ Лавина" почти на 40% – до 148,4 млн грн.

Долгосрочные обязательства возросли на 22,7% – до 2,596 млрд грн, текущие – сократились на 7,7%, до 1,031 млрд грн.

ООО "ТРЦ Лавина" создано в 2013 году. Основной деятельностью является сдача в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственным участником ООО "ТРЦ Лавина" на ноябрь 2019 года выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед". Конечным бенефициаром указан Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по состоянию на третий квартал 2017 года бенефициаром являлся Вагиф Алиев.

Уставный капитал ООО составляет 359 млн грн.

Алиев в настоящее время реализует в Киеве ряд проектов строительства ТРЦ, в частности ТРЦ Blockbuster и ТРЦ Ocean Mall.

Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года.

Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступил строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).