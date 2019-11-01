В аэропорту "Борисполь" открыли первую зарядку для электромобилей. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы запустили первое в аэропорту электрозарядное устройство на два паркоместа. В отеле можно найти его на парковочной площадке Р4, рядом с отелем", - сообщил заместитель генерального директора аэропорта по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко.

Полная зарядка для Nissan Leaf обойдется водителю примерно 124 грн, Renault Zoe - 182 грн, Tesla (европейская) - 439 грн. Стоимость 1 кВт потребление электроэнергии составит 4 грн и 9 грн. за час использования коннектора.

Оплата производится через приложение ElectroUA. Для пользования услугами "зарядка авто" необходимо провести регистрацию в системе и пополнить баланс.

"А также скоро состоится запуск еще 30 устройств для зарядки "зеленых" автомобилей на многоуровневом паркинге", - отметил Зубко.