Дочерний банк венгерского OTP получил 2 миллиарда чистой прибыли

Согласно квартальной отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 676,56 млн грн, что на 17,7% больше, чем за указанный период годом ранее (575,04 млн грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка до формирования резервов за девять месяцев текущего года вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,67 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 23,3% – до 40,37 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на 13,8% – до 25,11 млрд грн.

Собственный капитал за этот период вырос на 38,7% – до 7,290 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 6,19 млрд грн.

Читайте также: OTP Bank списал две трети долга Запорожского автозавода Васадзе

"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг". С

огласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 11 место (42,03 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.