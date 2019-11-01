Власти Львова раскритиковали предложение отдать местный аэропорт в концессию

Соответствующее обращение в адрес правительства и Мининфраструктуры Львовский горсовет принял 31 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу совета.

Согласно решению, депутаты местного совета просят не принимать решения о концессии аэропорта, предложив в качестве альтернативы передать аэропорт из государственной формы собственности в коммунальную.

При этом мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что Львовский аэропорт является одним из самых эффективных в стране, обеспечив за последний год прирост пассажиропотока на 41% и получив 128 млн грн чистой прибыли.

"Когда я слышу разговоры, что надо аэропорт куда передавать, в какие концессии – я этого не могу понять. Понимаю, что это началось во времена прошлого правительства, но надо этот процесс останавливать", – заявил Садовый.

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Городской голова напомнил, что Львовский аэродром также выполняет военную функцию.

"Я бы предлагал правительству развивать аэропорты в тех городах, где уже забыли, что там самолеты могут садиться, а львовский аэропорт ставить в пример, чтобы перенимали опыт… Если Правительство не хочет управлять аэропортом, мы готовы, как городской совет, принять аэродром и быть владельцем этого аэропорта. Для нас это будет большая честь", – добавил Садовый.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инвестиционного форума в Мариуполе ранее заявил, что министерство рассматривает возможность передачи в концессию первым аэропорта "Львов", поскольку "Борисполь" уже имеет стратегию развития и является прибыльным.