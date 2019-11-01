"Альфа-Банк" увеличил чистую прибыль на 70%

Согласно квартальной отчетности "Альфа-Банка", чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 577,51 млн грн, что на 19,2% больше, чем за третий квартал прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 12,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 3 млрд грн.

Активы банка выросли на 8,4% – до 65,59 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 1,3% до 32,89 млрд грн.

Обязательства банка с начала года увеличились на 6,4% до 59,06 млрд грн.

Собственный капитал за этот период вырос на 29,6% до 6,53 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 12,18 млрд грн.

В то же время чистый убыток присоединенного в октябре к "Альфа-Банку" "Укрсоцбанка" за январь-сентябрь 2019 года составил 1,09 млрд грн, что на 30,1% больше, чем за девять месяцев 2018 года (839,47 млн грн).

Согласно квартальному отчету банка, в третьем квартале убыток составил 618,59 млн грн, что на 33,3% больше в сравнении с соответствующим периодом 2018 года.

Чистый процентный доход "Укрсоцбанка" за девять месяцев текущего года снизился на 55,3% по сравнению с таким же периодом 2018 года и составил до 339,94 млн грн. Активы сократились на 31,8% – до 10,69 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 37,7% до 6,12 млрд грн.

Обязательства "Укрсоцбанка" за указанный период уменьшились на 30,9% – до 8,71 млрд грн. Собственный капитал снизился на 35,5% до 1,98 млрд грн. Уставный капитал за январь-сентябрь 2019 года сохранился на уровне 16,67 мдрд грн.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 24 октября отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из государственного реестра банков.

15 октября "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре.

Главой объединенного банка стал Рафал Ющак, который с 15 октября приступил к исполнению обязанностей Генерального менеджера "Альфа-Банка" Украины, заменив на этой позиции чеха Ивана Свитека.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.