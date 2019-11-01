Власти Киева анонсировали оплату проезда банковской картой в наземном транспорте

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров, передает БизнесЦензор.

"Уже в ноябре появится возможность оплачивать проезд в наземном транспорте банковской картой или смартфоном. Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное то, что безналичная оплата – это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты", – пояснил Назаров.

Кроме того, для наземного транспорта планируют реализовать возможность оплаты одной картой за нескольких человек.

В 2015 году киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой непосредственно на турникете или с помощью мобильных приложений Apple Pay и Google Pay.

Использование электронных средств оплаты экономит время пассажирам, а использование е-билета – средства.