Завод Коломойского подписал третье мировое соглашение с Нацбанком

Как сообщает пресс-служба НБУ, инициатором мирового соглашения выступил НЗФ, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям соглашения, "Никопольский завод ферросплавов" обязался погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом процессе.

Кроме того, НЗФ обязался возместить Национальном банку расходы, связанные с уплатой судебного сбора.

"Это уже третий пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "Приватбанк" путем заключения мирового соглашения", – отмечается в сообщении.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн. Цель исков – обеспечить погашение пяти кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил "Приватбанку" в течение 2008-2015 годов.

Cуды уже приняли 20 решений в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

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Как сообщалось, в сентябре НБУ заявил о втором мировом соглашении с имущественным поручителем "Приватбанка" по рефинансированию – ООО "Арлан" (конечные бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). Предмет ипотеки в этом случае – недвижимость в Днепре. Согласно мировому соглашению, ООО "Арлан" 1 октября выплатило Нацбанку 17,35 млн грн.

Согласно первому мировому соглашению, утвержденным постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 28 августа, "Никопольский завод ферросплавов" как имущественный поручитель по кредиту рефинансирования "Приватбанка" выплатил НБУ 21,85 млн грн плюс 191 тыс. грн судебного сбора. Завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября.

Однако уже 20 сентября работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис "Приватбанка", утверждая, что выплата долга Нацбанку оставила предприятие без средств для выплаты зарплат.

"Никопольский завод ферросплавов" также обратился в Хозсуд Киева с иском к "Приватбанку" о взыскании 22,04 млн грн.