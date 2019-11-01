Направление авиа- и ракетостроения "Укроборонпрома" возглавил экс-замминистра экономики Корж

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В команде "Укроборонпрома" долгожданное назначение. Руслану очень близка эта тема. Он начинал карьеру на "Антонове". Образование получил в Kellogg School of Management. 19 лет работал в крупнейшей консалтинговой компании A.T. Kearney, занимаясь разработкой стратегий и управлением изменениями. Включая корпорации авиационной сферы и двигателестроения", - написал в Facebook заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

Он отметил, что в зоне ответственности Коржа будут 32 предприятия, которые занимаются производством, ремонтом, приборостроением и конструкторскими разработками, включая ГП "Антонов" и КБ "Луч".

"В цифрах это 33 600 человек и около 20 млрд грн годовой выручки. Вся эта отрасль должна вырваться из мрака и найти перспективу", - сообщил Бондарь.

По словам Бондаря, состояние этой индустрии "плачевное", финансирование программ отсутствует, последний самолет построен пять лет назад, трудовые штаты раздуты, средняя зарплата - 14 тыс. грн.

Согласно информации на сайте "Укроборонпрома", основными направлениями работы нового замгендиректора станут возобновление серийного выпуска самолетов в Киеве и Харькове, определение приоритетных программ по самолетам и двигателям, обеспечение их программным менеджментом и эффективным финансированием.

Помимо этого, необходимо провести радикальную трансформацию системы управления предприятиями и их взаимодействия в рамках отрасли, создать современную систему продаж и послепродажной поддержки украинской продукции в мире, привлечь международных партнеров в ключевые проекты, нарастить объемы авиаремонта за счет международных и/или гражданских контрактов, в том числе в рамках сотрудничества со странами-членами НАТО.

Как сообщалось, Руслан Корж, занимавшийся в правительстве Абромавичуса вопросами управления государственной собственностью и промышленной политикой, ушел в отставку с должности замминистра в конце января 2017 года, вернувшись в бизнес, а в феврале того же года подал в отставку Абромавичус.