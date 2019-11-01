Госавиаслужба сохранила монополию МАУ Коломойского на полеты из Киева в Стамбул

Авиаперевозчик запросил разрешение на выполнение трех еженедельних рейсов на этом маршруте, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Комиссия сослалась на наличие ограничений на полеты по этому направлению.

Действующая квота на полеты на линии Киев-Стамбул была расширена в 2018 году с 16 до 24 рейсов в неделю для каждой из сторон. С турецкой стороны она полностью была отдана Turkish Airlines.

Комиссия Госавиаслужбы 30 августа 2018 года пять дополнительных частот в счет украинской квоты отдала уже летающей на линии МАУ (до этого имела права на выполнение 16 рейсов в неделю), еще три — "Розе Ветров" (Windrose). Однако последняя за прошедший год так и не начала выполнять полеты по данному маршруту.

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Ее собствнником указана кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Windrose основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.

По данным СМИ, авиакомпания Windrose также входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

Atlasjet Ukraine в 2018 году значительно сократила сеть регулярных рейсов. Авиакомпания закрыла маршруты Львов-Стамбул, Запорожье-Стамбул и Харьков-Стамбул. Вместо них был авиаперевозчик запустил рейсы Одесса-Стамбул.

При этом в 2017 году "Днеправиа" Коломойского перед банкротством передала Windrose свои региональные самолеты Embraer 145, а также маршрутную сеть.