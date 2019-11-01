Дочерний банк нидерландского ING увеличил прибыль на 70%

Согласно квартальной отчетности банка, чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 165,51 млн грн, что на 69,3% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 5,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 756,34 млн грн.

Активы банка по итогам января-сентября 2019 года увеличились на 11,0% – до 12,16 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 29,9% – до 5,98 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 17,3% – до 8,05 млрд грн.

Собственный капитал банка за этот период вырос на 0,5% – до 4,11 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 731,3 млн грн.

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Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "ИНГ Банк Украина" по итогам работы в 2018 году составила 510,98 млн грн.

"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером является ING Bank N.V.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года "ИНГ БанкУкраина" по размеру чистых активов занимал 22 место (11,41 млрд грн) среди 76 действовавших украинских банков.