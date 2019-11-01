"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую газовую скважину в Харьковской области. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"После регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тыс. кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока – более 2 млрд кубов", – сообщил Коболев.

По словам главы НАК, новая скважина позволить получать более 100 млн кубометров газа в год.

Как сообщалось, в конце октября "Укргаздобыча" после капитального ремонта ввела в эксплуатацию 5 скважин с совокупным суточным дебитом более 700 тыс. кубометров на месторождениях в Харьковской и Полтавской областей.