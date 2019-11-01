В аэропорту "Кривой Рог" проведут реконструкцию

Об этом сказал начальник отдела транспорта и связи исполнительного комитета Криворожского городского совета Сергей Сиротюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Первый Криворожский.

Сиротюк рассказал, что на октябрьское заседание сессии горсовета, которая состоится 30 октября, вынесут проект решения, в котором сказано, что на пополнение уставного капитала криворожскому аэропорту нужно выделить 500 тыс. грн. Эти деньги потратят на создание проектной документации по капитальному ремонту фасада здания аэровокзала, рассчитанного на 400 пассажиров в час.

Помимо ремонта фасада здания, по мнению криворожских чиновников, нужно еще отремонтировать кровлю и благоустроить прилегающую территорию. Сиротюк отметил, что сейчас это здание "законсервировано".

"Проектант уже выполняет работы. У нас есть только эскиз. Когда деньги выполнят, до конца года сделают. Проект возможно выполнить в этом году. Мы не просим деньги на капитальный ремонт. Еще не определили организацию. Сумма дотендерная, это будет переговорная процедура", - отметил Сиротюк.

"В 2022 году аэропорт должен будет перевозить 2 борта в час, сейчас в неделю отправляется один рейс", - также сказал он.

По его словам, для того, чтобы запустить аэропорт на полную мощность, необходимо около 500 млн грн.

"Еще мы обратились в Верховную Раду, чтобы наш аэропорт включили в государственную программу финансирования", - подытожил Сиротюк.