Нацбанк оценил влияние запуска нового энергорынка на рост инфляции

Такую оценку дал Нацбанк Украины в инфляционном отчете за третий квартал 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

НБУ отмечает, что последствием внедрения нового рынка электроэнергии для промышленности стал рост цен на электроэнергию на протяжении квартала с ускорением до 8,4% в годовом измерении в сентябре.

Однако, учитывая установленные правительством до 31 декабря 2020 года специальные обязательства по продаже части произведенной АЭС и ГЭС электроэнергии, в том числе для сохранения неизменных тарифов для населения, этот фактор напрямую на индекс потребительских цен не влиял.

Нацбанк пояснил, что влияние на инфляцию этого фактора происходит через вторичные эффекты – увеличение себестоимости продукции.

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Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщал БЦ, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%. Главным выгодополучателем запуска нового механизма поставок электроэнергии стал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.