Антимонопольный комитет разрешил Тигипко купить столичный ТРЦ "Арена-Сити"

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Как уточнили в Комитете, ООО "КАН" является владельцем киевского торгово-офисного центра "Арена Сити", офисные и торговые площади которого в основном сдаются в аренду ООО "Арена-Сити", которое, в свою очередь, осуществляет деятельность по сдаче в аренду нежилой (офисной и торговой) недвижимости в пределах города Киева.

В АМКУ отметили, что при рассмотрении заявлений была проверена информация СМИ о том, что Тигипко купил ТРЦ "Арена-Сити" у компании "Group DF" Дмитрия Фирташа еще в апреле 2019 года.

"Участники концентраций опровергли эту информацию и отметили, что обратились в Комитет за предварительны разрешением на приобретение компанией "T.A.S. Property Limited" долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью "Арена-Сити" и "КАН", то есть до осуществления концентраций", – сообщает АМКУ.

"Кроме этого, участники концентраций документально подтвердили, что продавцом долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью "Арена-Сити" и "КАН" является субъект хозяйствования, который не входит в состав структуры Дмитрия Фирташа", – заявили в Комитете.

Как сообщалось, в апреле стало известно, что Дмитрий Фирташ продал часть торгово-офисного центра "Арена Сити" бизнесмену Сергею Тигипко.

По данным СМИ, помещения общей площадью 14 тыс. кв. м были проданы за сумму около $13-15 млн. При этом некоторые помещения на первых этажах "Арены" были проданы ранее и в сделку не вошли.