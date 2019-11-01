Чернобыльскую зону с начала года посетили 100 тысяч человек

Об этом проинформировали в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Среди факторов, которые повлияли на постановку рекорда, в агентстве называют повышенный интерес к ЧАЭС после мини-сериала HBO "Чернобыль", а также введение электронного пропуска и создание дополнительной инфраструктуры.

"Больше всего посетителей приезжает из-за границы - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15 738, Польша - 9 378, Германия - 7 826, США - 5 580, Чехия - 4 063 туриста", - рассказали в агентстве.

"Прозрачные правила пересечения границы Чернобыльской зоны отчуждения, система "Электронный билет", слаженность в работе службы обеспечения посещения и сопровождения дали возможность принимать большие потоки посетителей без особых сложностей. То, что посещаемость растет, - наше общее достижение. За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности, водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов - это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения", - сказал помощник директора ГП ЦОТИЗ Кирилл Гарник.