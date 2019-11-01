Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился до 3,5%, – НБУ

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ, передает БизнесЦензор.

"В третьем квартале, по оценкам НБУ, рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности… Ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров", – отмечается в документе.

Согласно прогнозу НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составит 3,3%.

В 2020 году Нацбанк ожидает сохранения темпов экономического роста на уровне 3,5% с ускорением до 4% в 2021 году благодаря смягчению монетарной политики, активной инвестиционной деятельности, высокому потребительскому спросу, а также открытию рынка земли в конце 2020 года.

Факторами, которые будут сдерживать рост ВВП, Нацбанк считает существенное снижение транзита природного газа из России в страны ЕС по территории Украины.

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Как сообщалось, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 и 2020 годы до 3,5% и на 2021 – до 4%, по сравнению с июльским прогнозом, который предусматривал рост на 3% 3,2% 3,7% соответственно.

Согласно обновленному в октябре консервативному сценарию Минэкономики, оценка роста ВВП Украины в 2019 году повышена с 2,8% до 3,5%, а в 2020 году прогнозируется на 3,7%, что больше предыдущего прогноза, предусматривающего рост на 3,3%. По оптимистическому прогнозу Минэкономики экономический рост в 2020 году составит 4,8% ВВП.

В своем октябрьском отчете Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, в 2020 – с 3,4% до 3,7%, в 2021 – с 3,7% до 4,1%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% – в последующие четыре года.