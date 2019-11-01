Нацбанк Беларуси начнет согласовывать политику с центробанком России

Об этом заявил глава правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам главы центробанка Беларуси, об этом регуляторы двух стран уже принципиально договорились, в связи с этим НББ с января 2021 года перейдет на режим таргетирования инфляции.

Каллаур отметил, что перед этим потребуется изменить белорусское законодательство.

Также в рамках гармонизации монетарных политик предусматривается поддержание плавающего обменного курса. Ключевой целью для центробанков двух стран останется обеспечение цели по инфляции.

В то же время глава правления Нацбанка Беларуси подчеркнул, что разговоры о единой валюте для двух государств или для всего ЕАЭС являются безосновательными.

По словам банкира, такие слухи только "будоражат общественность" и "формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания".

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Как сообщалось, в декабре прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что под предлогом глубокой интеграции Москва на самом деле хочет включить Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", – заявил Лукашенко, подчеркнув, что ​суверенитет для Беларуси – "это святое".