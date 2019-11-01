Рада одобрила повышение порога операций для финмониторинга в 3 раза

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2179 в первом чтении с учетом предложений комитета проголосовали 278 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятия указана имплементация норм Европейского Союза в сфере противодействию отмыванию доходов и выполнение условий для предоставления Евросоюзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Как пояснила, представляя законопроект, министр финансов Оксана Маркарова, документом предлагается уменьшить критерии для проверки финансовых операций, частично автоматизировать их проведение, одновременно повысив порог операция для обязательного финмониторинга.

"Система мониторинга будет риск-ориентированной: вместо 17 критериев, которые действуют сейчас и которые фактически расширяют очень широко критерии проверки, будет всего 4. Кроме того, мы поднимаем порог – сейчас любая сумма выше 150 тысяч гривен попадает под мониторинг. После принятия закона эта сумма будет увеличена до 400 тысяч", – сказала Маркарова.

Министр добавила, что также предлагается уточнить определение понятия бенефициарных собственников, подходы к украинским и иностранных публичным лицам, а также повысить штрафы за нарушения правил финмониторинга.

"Также мы вводим автоматизацию системы проверки и это очень упростит работу субъектам финансового мониторинга – банкам, финансовым компаниям, которые сейчас постоянно требуют от вас кучу бумажек. Этого не нужно будет делать, можно будет присоединится ко всем реестрам и много вещей проверять просто автоматически", – отметила Маркарова.

Согласно пояснительной записке к документу, также предложено обязать налоговых консультантов сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях клиентов, а также ввести международный инструментарий замораживания активов.

Кроме того, проект закона вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода, а также устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными преступным путем.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) по итогам проверок соблюдения валютного законодательства в третьем квартале направил Службе безопасности Украины информацию о подозрительных финансовых операциях 20 банков и 2 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 19 млрд грн (в эквиваленте).

Во втором квартале Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн.

По итогам первого квартала НБУ прислал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн