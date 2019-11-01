ДТЭК Ахметова планирует выпустить "зеленые" облигации на 350 миллионов евро

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, глава DTEK Renewables Филипп Лекебуш в настоящее время планируется проведение road-show в Лондоне, Цюрихе, Франкфурте и Нью-Йорке.

Другие детали о евробондах Тимченко не стал разглашать.

В то же время главы ДТЭК отметил, что компания до конца 2022 года планирует построить еще 1 ГВт "зеленых" мощностей.

Тимченко отметил, что компания успешно реализовала поставленную два года назад цель построить 1 ГВт "зеленых" мощностей до конца 2019 года.

"Мы поставили себе следующую амбициозную цель – построить еще 1 ГВт мощностей в течение следующих трех лет", – сказал глава ДТЭК.

По словам Тимченко, в настоящее время компания находится в активной стадии разработки структурирования финансирования и выбора партнеров по проектам. В частности, ДТЭК планирует построить 0,5 ГВт ветряных и 0,4-0,5 ГВт солнечных мощностей. Для их строительства рассматриваются площадки в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Читайте также: "Метинвест" Ахметова привлек $350 миллионов от выпуска новых евробондов

Как сообщалось, ранее стало известно, что DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ") рассматривает возможность выпуска стандартных "зеленых" облигаций, чтобы привлечь средства на существующие и будущие проекты в возобновляемой энергетике.

По данным СМИ, "ДТЭК ВИЭ" планирует разместить пятилетние "зеленые" евробонды в евро. Организаторы выпуска – Raiffeisen Bank International AG и "Ренессанс Капитал", road show пройдет в США и Европе, начиная с 24 октября.

В документах компании указывается, что все привлеченные средства будут направлены на финансирование "зеленых" проектов, в том числе для рефинансирования ранее полученных средств от банков и акционера за последние два года.

Привлечение средств должно позволить "ДТЭК ВИЭ" реализовать план по расширению своих установленных мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года.

Компания, в частности, намерена построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду.

Также "ДТЭК ВИЭ" находится в активной фазе строительства трех проектов в солнечной энергетике общей мощностью 390 МВт: Васильковская, Павлоградская и Троицкая гелиоэлектростанции. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована в 2020-2021 годах.