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01.11.19 13:44

Рада назначила отчет главы Антимонопольного комитета на 14 ноября

Верховная Рада постановила заслушать на пленарном заседании 14 ноября отчет председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева о выполнении возложенных на него полномочий по соблюдению законодательства о защите экономической конкуренции.

Рада назначила отчет главы Антимонопольного комитета на 14 ноября

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления №2306 поддержали 328 народных депутатов.

"Постановлением предусмотрено, что по результатам рассмотрения отчета парламент даст оценку деятельности председателя Антимонопольного комитета в части возложенных на него полномочий", – сказано в документе.

Как сообщалось, авторами проекта постановления об отчете руководителя АМКУ указаны глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (оба – "Слуга народа").

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Напомним, после объявленной президентом Владимиром Зеленским перезагрузки АМКУ, собеседования Юрия Терентьева у премьер-министра Алексея Гончарука и неофициальной встречи председателя Комитета с Игорем Коломойским из первоначального состава АМКУ сохранили должности его глава Юрий Терентьев, замглавы Нина Сидоренко (Терентьев и Сидоренко были однокурсниками в КИМО с бывшим замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым), госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Терентьеву).

В августе-сентябре в АМКУ были назначены:

В октябре Зеленский назначил государственным уполномоченным - заместителем председателя АМКУ Дарью Чередниченко, которая до последнего времени работала начальником Управления экономического анализа АМКУ, а у полномоченным Антимонопольного комитета – Сергея Тыщика, который ранее работал в структурах НАК "Нафтогаз Украины".

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