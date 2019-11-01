92 тысяч потребителей газа в Винницкой области пользуются онлайн-кабинетом

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Винницагаз" сообщает БизнесЦензор.

Только в октябре Личные кабинеты зарегистрировали около 3,5 тыс. клиентов АО "Винницагаз".

"Личный кабинет - удобный онлайн-сервис для потребителей природного газа, который функционирует с ноября 2015 года. Это многофункциональная интернет платформа с высоким уровнем защиты персональных данных", - сообщает компания.

"Количество клиентов, которые предпочитают Личный кабинет, постоянно растет. Менеджеры Центров обслуживания только в октябре оказали практическую помощь в регистрации более 3 тыс. клиентов. Остальные зарегистрировались самостоятельно", - говорит руководитель управления клиентского сервиса АО "Винницагаз" Алла Гнатюк.

Используя Личный кабинет и другие онлайн сервисы компании, наши клиенты экономят свое время и средства, указывает "Винницагаз". Им не приходится ехать в центр обслуживания клиентов и ожидать в очереди. Целый ряд услуг потребители газа могут получить дистанционно.

Пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Здесь потребитель может передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления и тому подобное.

"Зарегистрировать Личный кабинет можно со своего компьютера или в Центрах обслуживания клиентов "Винницагаз". Для этого в Центрах отведены специальные уголки, оборудованные компьютерной техникой, с доступом к сети интернет. При необходимости менеджеры Центров обслуживания оказывают помощь в регистрации", - сообщает компания.

АО "Винницагаз" постоянно внедряет современные технологии и возможности для удобства своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения - чат бот 7104 в Viber, 104Mobile и 104 Mobile Light. Обратная связь есть также с помощью смс, телефона, электронной и голосовой почты Контакт центра.