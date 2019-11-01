Европа начала отбор газа из подземных хранилищ

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, в этом сезоне максимум запасов в хранилищах Европы зафиксирован 27 октября на уровне 98,04% от их максимальной вместимости. Это абсолютный рекорд достигнутого уровня запасов ПХГ Европы за доступную историю раскрываемой GIE информации (с 2011 года). Предыдущий рекорд по наполненности европейских хранилищ был зафиксирован как раз в 2011 году (97,37%), но тогда мощности европейских ПХГ были на треть меньше.

Год назад "разворот" произошел примерно в те же самые дни, но на отметке 87,6%, в 2017 - 89,2%.

После минувшей теплой зимы в европейских подземках оставалось много газа, однако неопределенность с транзитом российского газа через Украину с 1 января 2020 года заставляла газовые компании продолжать копить запасы, насколько это было возможно.

Российский "Газпром" аккумулировал в подземках Европы 11,4 млрд кубометров, что в два раза больше, чем в предыдущем сезоне.

В этот сезон закачки ПХГ Австрии несколько дней подряд простояли с индикатором заполнения в 100,00%, хранилища Германии заполнялись на 99,7%. Максимизировали запасы в ПХГ все страны, находящиеся в проходящем через Украину ужгородском газовом коридоре: Словакия - зафиксирован максимум запасов в 99,65%, Чехия - 99,89%, Венгрия - 97,84%.