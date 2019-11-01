Министр здравоохранения Скалецкая уволит всех своих советников

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - отметила она.

При этом, по ее словам, будут работать эксперты офиса реформ - группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Скалецкая сделала такое заявление в ответ на вопрос о том, почему, пока в Минздраве призывают вакцинироваться от дифтерии, советник министра Ольга Голубовская распространяет в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленная за государственные средства, некачественная, что там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

Скалецкая отметила, что, к сожалению, не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе.