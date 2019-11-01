Профицит платежного баланса в сентябре составил $60 миллионов, – НБУ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным НБУ, в целом за девять месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,21 млрд по сравнению с дефицитом $418 млн за девять месяцев 2018 года.

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре 2019 года уменьшился до $1,1 млрд (7,4% ВВП) по сравнению с $1,4 млрд (11,8% ВВП) в сентябре прошлого года.

За январь-сентябрь 2019 года дефицит текущего счета составил $2,7 млрд (2,5% ВВП) против $3,4 млрд (3,7% ВВП) за тот же период прошлого года.

Экспорт товаров в сентябре текущего года рос более высокими темпами по сравнению с их импортом – на 11,9% и на 2% соответственно (в августе 2019 года экспорт товаров увеличился на 6,3%, а их импорт – на 7,6%).

Объемы экспорта товаров в сентябре составили $3,7 млрд. Основным фактором роста стало наращивание экспорта продовольственных товаров (в т. ч. зерновых) – на 29,4% (в – на 19,8%), продукции машиностроения – на 31,4% (в августе – на 3%), минеральных продуктов (в т. ч. руд) – на 15,2% (в августе – на 38%).

По данным НБУ, практически на уровне прошлого года остался экспорт продукции химической промышленности и промышленных изделий, в то же время сократился экспорт: черных и цветных металлов – на 16% (в августе – на 16%), древесины и изделий из нее – на 10,8% (в августе – на 21,1%).

За январь-сентябрь-2019 больше всего в номинальном исчислении выросли объемы экспорта в страны ЕС - на $1,2 млрд, или на 9,9%. Доля стран ЕС в общем экспорте выросла до 37,7% (в январе-сентябре 2018 года она составляла 37,1%). Объемы экспорта в страны Азии и Африки увеличились соответственно на $910 млн (9,1%) и на $723 млн (23,9%). Доля стран Азии в общем экспорте увеличилась до 31,9% (за аналогичный период 2018 года – 31,7%), доля стран Африки выросла до 11% (за девять месяцев 2018 года – 9,6%). Объемы экспорта в Россию сократились на $280 млн (12,3%), а его доля в общем экспорте снизилась до 5,8% с 7,2% в январе-сентябре 2018 года.

Объемы импорта товаров в сентябре составили $5,1 млрд. Объемы энергетического импорта сократились на 18,6% (в августе – на 4,3%). Объемы неэнергетического импорта выросли на 9,8% (в августе – на 11,3%), в основном за счет увеличения импорта: продукции машиностроения – на 16,2% (в августе – на 24,7%); продовольственных товаров – на 19,2% (в августе – на 5,1%), промышленных изделий – на 25,4% (в августе – на 17,1%), продукции химической промышленности – на 5% (в августе – на 5,2%), черных и цветных металлов – на 7,3% (в августе уменьшился на 7,6%).

За девять месяцев 2019 года больше всего в номинальном исчислении росли объемы импорта из стран Азии (на $2 млрд, или на 22,4%) и ЕС (на $1,8 млрд, или на 11,9%). Доля импорта из стран Азии в общем объеме импорта увеличилась с 21,6% до 24,4%, доля импорта из ЕС – с 37% до 38,2%. Объемы импорта из России сократились на $513 млн, или на 8,9%, а его доля в общем импорте снизилась с 14,3% до 12%.

По данным центробанка, сальдо первичных доходов в сентябре сформировалось отрицательным из-за плановых выплат процентов по ОВГЗ и осталось на уровне аналогичного периода прошлого года ($102 млн). Рост выплат доходов от инвестиций на 14,6% компенсировался увеличением поступлений от оплаты труда на 13,9%.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в сентябре составило $1,1 млрд (в сентябре-2018 – $1,4 млрд).

За девять месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $2,7 млрд, тогда как за соответствующий период прошлого года – $3,4 млрд.

Чистый приток средств по финансовому счету в сентябре составил $1,2 млрд и обуславливался операциями частного сектора (в сентябре прошлого года приток средств по финансовому счету составил $810 млн).

За январь-сентябрь 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $4,9 млрд, а за тот же период прошлого года – $3 млрд.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил $255 млн (в сентябре-2018 – $104 млн), 73% из которых были направлены в реальный сектор.

За девять месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,8 млрд (из них операции переоформления долга в уставный капитал составляли 7%), а за аналогичный период прошлого года составил $1,5 млрд (операции переоформления долга в уставный капитал составляли 27%).

Чистое уменьшение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $293 млн и обусловлено сокращением чистой внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $236 млн, а также выплатами по еврооблигациям на сумму $35 млн.

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) в сентябре составило $765 млн и обусловлено несколькими разнонаправленными факторами: увеличением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $694 млн (в сентябре-2018 - на $299 млн); чистыми поступлениями от размещения еврооблигаций в размере $295 млн; чистыми привлечениями по кредитам и займам на $109 млн (в сентябре 2018 года - $126 млн); увеличением объемов наличной валюты вне банков на $287 млн (в сентябре 2018 - на $112 млн).

За январь-сентябрь 2019 года объемы наличной валюты вне банков увеличились на $2,2 млрд, тогда как за тот же период прошлого года - на $835 млн.

Всего чистый приток по операциям частного сектора в сентябре текущего года составил $1,3 млрд против $805 млн в сентябре годом ранее.

Чистый отток по операциям государственного сектора составил $114 млн (в сентябре 2018 года чистый приток составил $5 млн) и сформировался за счет погашений по ОВГЗ ($661 млн). В то же время чистая покупка нерезидентами ОВГЗ в сентябре составляла $439 млн.

По состоянию на 1 октября 2019 года объем международных резервов Украины составил $21,4 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.