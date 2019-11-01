Новые повышенные тарифы "Укртранснафты" вступили в силу. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

"1 ноября 2019 года вступило в силу Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, об увеличении тарифов на транспортировку нефти магистральными трубопроводами АО "Укртранснафта" для потребителей Украины в три этапа до 31 октября 2022 года", - сообщает компания.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 11 октября.

17 октября официальное печатное издание газета "Урядовый курьер" опубликовала решение нацрегулятор об установлении новых тарифов на транспортировку нефти по внутренним маршрутам.

"Решение об увеличении тарифов позволит гарантировать постепенный выход сегмента транспортировки нефти к украинским потребителям на работу по экономически обоснованным тарифам, в дальнейшем обеспечит компании компенсацию всех расходов и достижения необходимой рентабельности", - сообщает "Укртранснафта".