НБУ ожидает сокращения транзита газа через Украину до 30 миллиардов кубометров

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в инфляционном отчете НБУ, прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

"Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", - отмечается в документе.

Нацбанк напомнил, что ежегодные поступления Украины от транзита составляют около $3 млрд.

"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", - отмечает НБУ, указывая, что в настоящее время переговоры о новом контракте по транзиту российского газа продолжаются, и определенности в этом вопросе нет.