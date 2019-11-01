Цены на нефть завершают неделю снижением

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 7:15 январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures $0,13 (0,22%), до $59,75 за баррель. За четверг Brent подешевела на $0,62 (1,03%), до $59,62 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени в Нью-Йорке на $0,27 (0,5%) , до $54,45 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,88 (1,6%), до $54,18 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 4,1%.

За октябрь Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 0,2%.

"С приближением конца года понижательное давление на нефтяной рынок будет усиливаться в связи с растущими опасениями падения спроса на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору в Сеуле Ким Со Хюн.

По ее словам, шансы на подъем цен невелики, если ОПЕК не примет решение о более значительном ограничении добычи на декабрьском заседании.

По сведениям источников Bloomberg, что власти Китая сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники агентства отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Макростатистика указывает на продолжающееся ослабление экономики КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до минимальных за восемь месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.