Кабмин подчинил Госкомтелерадио министерству Бородянского

Это закреплено постановлением Кабмина №885 от 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, отныне за обеспечение формирования государственной политики в сфере телевидения и радиовещания отвечает министерство.

Минкультуры также обеспечивает формирование и реализацию госполитики в сопряженных сферах: в сфере информационного суверенитета и информационной безопасности Украины; в сфере государственного иновещания; в информационной и издательской сферах, а также в сфере кинематографии.

Ранее Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) являлся центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и подчинялся напрямую Кабмину, отвечая за государственную политику в сфере телевидения и радиовещания, информационной и издательской сфере.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Владимира Бородянского на должность министра культуры, молодежи и спорта Украины.

Напомним, до декабря 2018 года Владимир Бородянский занимал должность директора холдинга StarLightMedia Виктора Пинчука и генерального директора телеканала СТБ, с конца июля был советником президента Владимира Зеленского.