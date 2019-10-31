ДТЭК Ахметова завершил четырехлетний процесс реструктуризации долга

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Ирландской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Условия реструктуризации части долга, которая не подлежит конвертации, в сообщении не уточняются.

Как отметил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, завершение реструктуризации будет способствовать росту цен еврооблигаций.

"После завершения оставшейся реструктуризации ДТЭК завершит долговую операцию, начатую в 2015 году. Это повлечет повышение рейтинга и, следовательно, станет мощным катализатором роста цен облигаций", – указал Паращий.

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Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в конце 2016 года провело обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск на $1,275 млрд со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма.

Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR. При этом в 2017 и в 2018 годах будет выплачиваться 51% начисленного ежемесячного процентного дохода, в 2019 году – 60%, в 2020 году – 70%, в 2021% - 79%, в 2022 году – 88%, в 2023 – 100%.

В конце сентября 2018 года "ДТЭК Энерго" реструктуризировал на аналогичных условиях еще $217 млн банковского долга, указав, что не реструктуризированным оставался банковский долг на $112 млн.

По данным BofA Merrill Lynch (BofAML), нереструктуризированным оставался долг ДТЭК перед "Газпромбанком".

Согласно данным в неаудированном консолидированном отчете за первое полугодие 2019 года, по состоянию на 30 июня нереструктуризированным оставался долг в сумме 6,41 млрд грн.

ДТЭК Энерго" (ранее – ДТЭК) создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.