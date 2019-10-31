Тигипко оформляет покупку столичного ТРЦ "Арена-сити"

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания АМКУ 31 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, АМКУ рассматривает вопрос предоставления разрешения компании T.A.S. Property Limited на приобретение доли в уставном капитале ООО "Арена-сити" и ООО "КАН", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления обеих компаний.

ООО "Арена-сити" создано в 2005 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками общества является ООО "Эл Ай Инвестментс" (100%), конечным бенефициаром указан Николай Ковальчук. Зарегистрированный капитал общества составляет 26,2 тыс. грн.

ООО "КАН" создано в 2004 году. Согласно Единому госреестру, владельцами ООО являются ООО "Эл Ай Инвестментс" (99%) и ООО "Арена-сити" (1%). Конечным бенефициаром общества также указан Николай Ковальчук. Зарегистрированный капитал ООО "КАН" составляет 220 тыс. грн.

По данным Национального банка Украины, владельцем T.A.S. Property Limited является кипрская T.A.S. Overseas Investments, основным акционером которой числится бизнесмен Сергей Тигипко.

Как сообщалось, в апреле стало известно, что Дмитрий Фирташ продал часть торгово-офисного центра "Арена Сити" бизнесмену Сергею Тигипко.

По данным СМИ, помещения общей площадью 14 тыс. кв. м были проданы за сумму около $13-15 млн. При этом некоторые помещения на первых этажах "Арены" были проданы ранее и в сделку не вошли.