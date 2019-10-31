Тигипко продает акции Кременчугского сталелитейного завода совладельцу телеканала Коломойского

Об этом свидетельствует информация на сайте группы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно размещенной в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информации, обе компании либо их аффилированные лица прямо или опосредованно в настоящее время не владеют акциями АО "КСЗ".

По данным НКЦБФР, на второй квартал 2019 года "Сертако Лимитед" владеет 29,0254% акций АО "КСЗ", "Девисал Лимитед" – 17,1879%, "Дефано Инвестментс ЛТД" – 48,4421% (все – Кипр).

По данным Единого госреестра юрилиц и физлиц-предпринимателей, ООО "ФК "Финевровектор" с уставным капиталом 5,1 млн грн зарегистрировано в октябре 2017 года. Конечными бенефициарами 99,98% через ООО "Финевровектор" являются Людмила Осыкина и Лариса Рыбенкова, еще 0,02% принадлежит Татьяне Лысак.

ООО "Альфа Крос" с уставным капиталом 6 млн грн зарегистрировано в 2015 году, конечными бенефициарами (через ООО "Торгал") являются Виктория Дедищева (80%) и Андрей Самченко.

По данным реестра, "Альфа Крос" владеет 5,3% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". По данным СМИ, этот пакет ранее принадлежал бывшему гендиректору группы "1+1 media" Александру Ткаченко, ныне – народному депутату от "Слуги народа".

АО "Кременчугский сталелитейный завод" – ведущее предприятие литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.

Согласно финотчету завода, в 2018 году предприятие получило 218,79 млн грн чистой прибыли против 9,61 млн грн убытка годом ранее, чистый доход вырос на 79%, до 1 млрд 272 млн грн.

На заводе работает около 2,5 тыс. человек, основной рынок сбыта в настоящее время – Украина.

Уставный капитал АО "КСЗ" – 132,12 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.