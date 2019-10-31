Нефьодов отрицает консультации с Хорошковским по реформе таможенной службы

Как передает БизнесЦензор, об этом Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Это советник Офиса президента, насколько я узнал из интервью (главы ОП Андрея Богдана, – ред.)", – сообщил Нефьодов, отвечая на вопрос о роли Хорошковского в реформе таможни.

Глава Таможенной службы также ответил на критику работы таможни со стороны Богдана, указав, что поступления таможенных платежей в третьем квартале выросли на $106 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $4,57 млрд.

"Вот динамика таможенных платежей за то время, пока наша команда создает Новую таможняю При этом стоимость налогооблагаемого импорта за это время снизилась на 0,8% (газ и нефть падают в цене на мировых рынках). Так кто запускает миф, что "у Нефьодова не очень получается?", – отметил глава ГНС.

"Моя задача проста как двери – строить таможню, которая работает по закону, а не по телефонному праву", – добавил Нефьодов.

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Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Украинской правде заявил, что бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский консультирует Офис президента и главу Таможенной службы Максима Нефьодова по вопросам реформы таможни.

"Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефьодов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается", – сказал Богдан.

Отвечая на вопрос, прислушивается ли глава Таможенной службы Максим Нефьодов к Хорошковскому, Богдан сказал, что не знает.

"Мы не влияем на то, прислушивается ли – не прислушается. Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации... Консультирует, разрабатывает какие-то консультации, стратегии, которые будут там внедряться или нет. Это уже Макс решит", – добавил глава Офиса президента.

Напомним, в ходе пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский признал, что он встречался Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", но речи о какой-либо должности для него не шло.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой (улице в центре Киева, где расположено здание Офиса президента, – ред.). Я этого не скрываю", – сказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос, по какому поводу была встреча, Зеленский сказал: "К нему был один очень серьезный вопрос. И этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали". Президент не уточнил, о чем именно шла речь, отметив лишь, что никакие должности для Хорошковского не обсуждались.

Президент также заверил, что Хорошковский не влияет на деятельность кого-либо из его команды.