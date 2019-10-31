Мариуполь купил 72 белорусских троллейбуса за средства кредита ЕБРР

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя, передает БизнесЦензор.

Общая сумма контракта составляет 15,2 млн евро. Европейский банк реконструкции и развития предоставил 12,2 млн евро, а грантовые средства "E5P" (Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership) составляют 3 млн евро.

Договор предусматривает поставку 72 троллейбусов, из них 15 - с автономным ходом 20 км. Первая партия из 12 единиц транспорта должен поступить в Мариуполь уже через 12 недель.

Согласно сообщению, транспорт будет оборудован wi-fi, современными системами кондиционирования и учета пассажиропотока.