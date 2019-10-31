Изменения в госбюджет на 2019 год лишат Киев 3,8 миллиарда, – Кличко

Как передает БизнесЦензор, об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Речь идет об изъятии статьи 30 финансового документа, по которому Киев рассчитывал на эти средства, поскольку еще в 2015 году присоединился к программе МВФ "Механизм расширенного финансирования". Программа предусматривала реструктуризацию внешнего долга государства и столицы", – сообщил Кличко.

По словам городского головы, подобные нормы существовали в законах о госбюджете в 2016 2017 и 2018 годах.

"Они дают столице механизм направления средств из бюджета города Киева на реализацию важных инфраструктурных объектов общегосударственного значения. Это и строительство метро на Виноградарь, и достройка Подольско-Воскресенского моста, строительство других важных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры", – отметил Кличко.

Речь идет об исключении из закона о госбюджете на 2019 год статьи №30, которая предусматривала списание реструктуризированного в 2015 году внешнего долга Киева перед госбюджетом в случае направления этих средств на реализацию инфраструктурных проектов. По данным столичных властей, по этой программе город в 2019 году уже направил на инфраструктуру более 2 млрд грн.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2019 год" 18 октября.

Законопроектом предложено уменьшить доходы государственного бюджета на 2019 год на 20,38 млрд грн, в частности за счет снижения поступлений таможенных платежей в общий фонд бюджета на 20,11 млрд грн, в том числе от НДС с импортных товаров на 19 млрд грн из-за укрепления гривни к доллару США и евро.

В то же время расходы госбюджета предложено сократить на 20,66 млрд грн.

Среди прочего, законопроектом предполагается увеличить расходы госбюджета на предоставление дотаций на выплату заработной платы шахтерам госшахт и недопущения отключения шахт от электроснабжения на 1 млрд грн.

Расходы на осуществление платежей по выполнению государством гарантийных обязательств предложено увеличить на 1,68 млрд грн. Как следует из пояснительной записки к документу. В том числе 1,15 млрд грн будет неправлено на расходы по программе закупки МВД вертолетов Airbus Helicopters SAS по договору с правительством Франции. В целом расходы на закупку вертолетов Airbus в 2019 году составят 6,3 млрд грн, с учетом перераспределения средств на другие программы МВД финансирование по этой статье увеличено на 2,2 млрд грн.

Кроме того предложено увеличить расходы на 681,5 млн грн на увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, 460,4 млн грн – Службы безопасности Украины, 150 млн грн – Национальной гвардии, 40 млн грн – Главного управления разведки Минобороны и 30 млн грн – Управления государственной охраны.