Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва, – "Нафтогаз"

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Предприятия, поставляющие в населенные пункты тепло, обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки природного газа. Предприятия используют котельные, которые до этого эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, накопившими существенную задолженность перед "Нафтогазом" за ранее потребленный газ.

Согласно требованиям ст. 22 закона Украины "О теплоснабжении", для заключения договоров эти предприятия должны были перевести на себя долги предшественников. Однако производители тепла категорически отказываются выполнять требования законодательства.

Отмечается, что "Нафтогаз" неоднократно информировал жителей указанных населенных пунктов, Днепропетровскую областную государственную администрацию, Днепропетровский областной совет (которому и принадлежат упомянутые производители тепла), а также Кабинет министров Украины и Министерство развития общин и территорий Украины о возможном срыве отопительного сезона.

"Наиболее серьезный риск для начала отопительного сезона – безответственность отдельных органов местной власти, которые или некомпетентно выполняют свои обязанности перед общинами, или прямо участвуют в злоупотреблениях. Проблема появилась не сегодня, у местных властей было достаточно времени для решения вопроса с задолженностью теплопоставщиков, но власти выбрали позицию невмешательства, поставив под угрозу комфорт и здоровье своих избирателей. "Нафтогаз" неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действует под контролем представителей местных властей. Такая безответственность делает население жертвами недобросовестных предпринимателей и чиновников", – отметил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

"Нафтогаз" требует от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и в случае необходимости оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.

Статья 22 закона Украины "О теплоснабжении" требует от производителя тепла, который получил в пользование целостный имущественный комплекс по выработке тепловой энергии, взять на себя обязательства, возникшие у субъекта хозяйствования, который ранее использовал указанное имущество. Вместе с этим обязательствами предприятие также получает соответствующие права требования к должникам предыдущего пользователя имущества.

"Нафтогаз" поставляет газ производителям тепловой энергии для населения на специальных льготных условиях, четко определенных государством. Компания не имеет права поставлять газ предприятиям, которые не выполняют этих требований. Требования действуют для всех без исключения предприятий Украины, которые получают газ у "Нафтогаза" для производства тепла для населения.