Прибыль банков с начала года превысила 48 миллиардов, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном "Приватбанком" (27,4 млрд грн) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 млрд грн)", – отмечается в сообщении.

По подсчетам Нацбанка, в целом доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% – до 184 млрд грн, расходы – на 2%, до 135,6 млрд грн.

При этом рост чистых процентных доходов банков составил 18% – до 59,5 млрд грн, комиссионные доходы выросли на 14% – до 32,3 млрд грн, благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением.

"Кроме того, высокие показатели сектора обусловлены существенным доходом от торговых операций государственных банков, в частности от валютной переоценки. В целом положительный результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 14,8 млрд грн, за аналогичный период 2018 года – имел отрицательное значение (на 2,2 млрд грн)", – отмечается в сообщении.

В то же время объем отчислений банками в резервы за первые три квартала 2019 года сократился в 2,4 раза – до 8,3 млрд грн с 19,9 млрд грн за 9 месяцев 2018 года.

"В целом мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе доходность банков несколько ослабнет, но будет оставаться на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Нацбанк также констатирует сокращение количества и доли убыточных банков по итогам первых трех кварталов. Так, из 76 платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 49,6 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 1,3 млрд грн. Для сравнения, по итогам 2018 года убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков.

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Как сообщалось, в первом полугодии 2019 года платежеспособные банки получили 31 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн.

Как отмечали в НБУ, прибыль в первом полугодии была сформирована в основном "Приватбанком" (18,3 млрд грн) и группой банков с иностранным капиталом (9 млрд грн).

Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.