"Борисполь" отчитался о загруженности новой многоуровневой парковки

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

В аэропорту отметили, что средний чек за парковку составлял 180 грн, а время нахождения автомобилей на стоянке - 6 часов. При этом около 20% водителей не платят за парковку, поскольку успевают выехать в течение бесплатного времени, которое составляет 10 минут.

Наиболее загруженным днем для парковки стало 23 августа 2019 года, когда на нее въехали 1 129 автомобилей. В среднем же в день на парковку заезжают 636 автомобилей посетителей аэропорта "Борисполь".

Первая очередь многоуровневого паркинга открыта 23 мая 2019 года. Она возведена на средства аэропорта "Борисполь", расположена напротив терминала D и может разместить одновременно 1 019 автомобилей.

Плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час. На первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение - 300 грн/сутки.