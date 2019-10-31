Евросоюз может создать новый орган для борьбы с отмыванием денег, – FT

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Financial Times, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, министры финансов стран ЕС могут порекомендовать создание такого органа по итогам декабрьской встречи.

"Преступники и террористы используют "дыры" в законодательстве и подрывают доверие к нашей финансовой системе и нашей миссии по защите своих экономик и граждан. Нам нужно прийти к решению о приведении в соответствие законов по противодействию отмыванию средств во всех странах Евросоюза и усилить надзор за этой сферой", - отметил министр Франции Брюно ле Мэр в интервью Financial Times.

Франция и Нидерланды выступают за создание нового надзорного органа, однако признают, что на это может потребоваться очень много времени. Альтернативным вариантам будет предоставление новых полномочий Европейскому банковскому управлению (European Banking Authority, EBA).

При этом члены Европарламента неоднократно критиковали EBA за недостаточно жесткую реакцию на целый ряд скандалов, разразившихся в Европе в последние два года. Скандалы связаны с проведением подозрительных операций через такие крупные банки, как Danske Bank, ING Group, Deutsche Bank и Swedbank. Суммы таких операций исчислялись сотнями миллиардов долларов.