Минсоцполитики планирует упростить получение социальных сервисов в регионах

Об этом заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил в ходе круглого стола "Децентрализация vs деинституализация", посвященного развитию социальных услуг в общинах, передает БизнесЦензор.

"Наша цель – упрощение и приближение к людям социальных услуг и сервисов в регионах. Все должно быть максимально удобно и доступно. Поэтому мы видим структуру "фронт-офисов" в объединенных территориальных общинах, которая будет предоставлять сервисы на местах – например, прием документов. При этом будет существовать так называемый "бэк-офис", который на удаленной основе будет обрабатывать документы, принятые во "фронтах", – пояснил Коваль.

По словам замминистра, обработку документов на социальные услуги и сервисы планирует перевести в автоматический режим, что не только упростит процедуру взаимодействия "человек-государство", а и сделает этот процесс быстрее.