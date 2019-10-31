Рада одобрила создание единой системы государственных реестров

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2110 в первом чтении проголосовало 320 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является "создание единой интероперабельной системы публичных электронных реестров, определение унифицированной институциональной структуры функционирования публичных электронных реестров и единых требований к их созданию, ведению, взаимодействию, администрированию, модернизации, реорганизации и ликвидации".

Как отмечают авторы документа, инвентаризация Госагентства по вопросам электронного правительства установила существование более 350 электронных государственных реестров, держателями которых выступают более 80 органов государственной власти. На ежегодную поддержку 25 приоритетных государственных реестров из государственного бюджета тратится больше 500 млн грн.

Ожидается, что принятие законопроекта за счет запрета дублирования данных и построения единой среды обмена информацией позволит минимум на 15% сократить расходы на сопровождение реестров а также значительно повысить качество и скорость предоставления административных и других государственных услуг.

В то же время Главное научно-экспертное управление в своих выводах подчеркивает, что вводя единую электронную информационную систему, в которой будет концентрироваться информация всех существующих реестров необходимо также обеспечить надлежащие механизмы защиты такой информации.

В то же время законопроект не детализирует вопросы обеспечения безопасности информационного взаимодействия и ответственности за соответствующие нарушения в этой сфере.