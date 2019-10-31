"Северный поток-2" должен подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС, – Еврокомиссия

Об этом сказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается проекта "Северный поток-2", то мы хотим, чтобы в случае его завершения, он работал в транспарентной и недискриминационной манере, при определенной степени регулирующего надзора ЕС, следовал ключевым принципам международного и европейского законодательства", – сказала Итконен.

"Мы в ЕС сейчас имеем ясные правила для всех трубопроводов, используемых для поставок газа на европейский рынок", – добавила она.

Она не стала комментировать решение Дании дать добро на прокладку труб газопровода в ее водах и распространенное мнение о якобы политическом характере этого проекта.

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Как сообщалось, 30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет – с апреля 2017 года. В оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

По данным проектной компании "Северного потока-2" на конец сентября, было уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности. По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

Напомним, новая Директива Еврокомиссии, которая распространяется на строительство газопровода "Северный поток-2", вступила в силу 23 мая.

Директива распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), который должен пройти из России в Германию. Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

При этом достигнутое при поготовке документа компромиссное решение предполагает, что Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для "Северного потока-2", однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

После утверждения директивы принадлежащая российскому "Газпрому" зарегистрированная в Швейцарии проектная компания газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 сообщила властям Евросоюза о намерениях инициировать спор на основе Договора Энергетической Хартии ЕС из-за внесения изменений в Газовую директиву.