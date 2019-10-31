"Укрнафта" сменила миллиардную прибыль убытком на 364 миллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев снизился на 21,2% (на 5 млрд 733,536 млн грн) – до 21 млрд 320,465 млн грн, валовая прибыль на 33,2% ( 5 млрд 236,056) – до 10 млрд 533,238 млн грн.

"Основными факторами ухудшения финансового результата стали невозможность реализовать весь объем добытой нефти и конденсата на государственных биржевых аукционах, а также растущие расходы на обслуживание налогового долга", – прокомментировали агентству в пресс-службе "Укрнафты".

Согласно отчету компании, объем добычи нефти с конденсатом за 9 месяцев увеличился на 5,3% (57 тыс. тонн) – до 1 млн 134,741 тыс. тонн, газа – на 9% (на 73 млн куб.м) – до 870,893 млн куб. м.

В то же время объем реализации нефти с конденсатом снизился в 4,2 раза – до 285,6 тыс. тонн (1 млн 93,4 тыс. тонн годом ранее), газа – вырос почти в двое – до 578,1 млн куб. м, нефтепродуктов – в 2,4 раза – до 640,6 тыс. тонн.

"Эта цифра (объем реализации нефти с конденсатом – ИФ) отражает существенное сокращение спроса на нефть "Укрнафты" из-за нерыночного ценообразования на государственных биржевых аукционах, где компания обязана продавать весь объем добытой нефти", – отметили в "Укрнафте", добавив, что с начала года из-за отсутствия покупателей не состоялись 8 из 15 биржевых аукционов.

Объем недополученного чистого дохода компания оценивает в 4 млрд грн.

Как сообщалось, итогам 2018 года "Укрнафта" увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа снизилась на 2,3% (0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.