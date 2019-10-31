БизнесЦензор

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31.10.19 13:58

Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ достигли 100 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 31 октября увеличился еще на 0,91 млрд грн (на 0,9%) – до 99,55 млрд грн.

Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ достигли 100 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 0,01 млрд грн – до 337,91 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – на 0,04 млрд грн – до 9,93 млрд грн, юрлиц – сократился на 0,02 млрд грн – до 26,02 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,04 млрд грн – до 810,48 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 29 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,57 млрд грн, по сравнению с 3,01 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по одно- и двухлетним облигациям.

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