"Метинвест" планирует инвестировать $670 миллионов в экопроекты

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, в 2019 году ожидаемые капитальные инвестиции (Capex) в экологические проекты составят $121 млн, в 2020 году - $126 млн, в 2021 году - $192 млн, в 2022 году - $108 млн, в 2023 году - $54 млн, в 2024 году - $44 млн, в 2025 году - $25 млн.

"CAPEX ожидаемых экологических проектов с 2019 по 2025 год составит $670 млн", - констатировал топ-менеджер.

При этом он отметил, что "Метинвест" придерживается стратегии гарантированных инвестиций в экологию, модернизацию мощностей и региональное развитие.

"Наши ключевые клиенты и партнеры из Евросоюзе в своем устойчивом развитии привержены таким ценностям, как построение лучшего мира, осознание необходимости защиты окружающей среды и сохранения климата, развитие регионов и местных сообществ. "Метинвест" принял стратегическое решение быть среди компаний, которые демонстрируют лидерство в таком видении развития и соответствующих действиях", - сказал Рыженков.

Гендиректор добавил, что на протяжении своей деятельности капитальные и операционные затраты с экологическим уклоном практически постоянно повышались, несмотря на определенное снижение объемов производства. Так, в 2012 году при выпуске стали в объеме 16,246 млн тонн на экопроекты и операционные расходы природоохранной направленности было направлено $146 млн, в 2013 году (при выплавке 16,211 млн тонн стали) - $148 млн, 2014 году (13,163 млн тонн) - $226 млн, 2015 году (11,648 млн тонн) - $207 млн, 2016 году (12,284 млн тонн) - $231 млн, 2017 году (11,287 млн тонн) - $249 млн и 2018 году (11,428 млн тонн) - $347 млн (в том числе только капинвестиции экологической направленности составили в прошлом году $117 млн).

В городах присутствия группы намечены 149 мероприятий по улучшению экологической ситуации, из которых 5 выполнены, 101 реализуется и 43 запланированы. При этом компания в рамках социальной ответственности и помощи местным сообществам, в частности в 2018 году уплатила $21,5 млн экологического налога (предприятиями группы) и $103,7 млн в виде отчислений в местные бюджеты.

В рамках корпоративной социальной ответственности (CSR) расходы группы составили в 2016-2018 годах $26,3 млн, в 2019-м ожидаются на уровне $18,3 млн. При этом в 2018 году реализовано 570 проектов CSR, в 2019-м ожидается 640. Среди значимых проектов - выделение $300 тыс. отделению детских инфекционных заболеваний городской больницы №4 Мариуполя, $1,1 млн на реконструкцию Театральной площади в этом городе, $3,3 млн на программу "Уютный двор", $800 тыс. на строительство газопровода для Авдеевки Донецкой области.

В свою очередь, в "Метинвесте" считают, что при государственной поддержке украинские промышленные предприятия могли бы добиться значительно больших успехов в приближении своей деятельности к европейским экологическим стандартам, в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Так, с 1996 по 2005 годы ряд крупнейших металлургических и горнодобывающих предприятий по решению правительства Украины могли направить экологический налог и экоплатежи на экологическое обновление и экологические меры.

При этом глава "Метинвеста" указал на существующую в европейских странах практику использования экологических платежей на разрешение экологических проблем. Соответствующая государственная поддержка для промышленников по реализации экопроектов существует в Швеции: с 1992 года поступления от экологических сборов автоматически возвращаются как платежи частным компаниям.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".