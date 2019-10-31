Крюковский завод увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной на сайте компании промежуточной отчетности предприятия, чистый доход от реализации продукции за этот период возрос на 71% – до 6 млрд 128,6 млн грн.

В том числе чистый доход от продаж железнодорожных вагонов составил 5 млрд 623 млн грн – на 81,3% больше, чем в январе-сентябре 2018 года, из них доля грузовых вагонов составила 98,7% на сумму 5 млрд 551 млн грн, пассажирских – 1,3% или 71,97 млн грн (все выпущены в первом квартале).

Кроме того, реализованы запасные части на сумму 231,5 млн грн, доход от предоставления услуг и другие доходы составили 273,6 млн грн.

Валовая прибыль КВСЗ за этот период выросла в 2,4 раза – до 1 млрд 158 млн грн, при этом от операционной деятельности получено 939,9 млн грн (в 3,6 раза больше).

Согласно отчету, в Украине завод реализовал продукцию на 3 млрд 790 млн грн (61,8% объема реализации) против 3 млрд 272 млн грн (91,3%) за аналогичный период 2018 года, на экспорт - на 2 млрд 338 млн грн против 310,2 млн грн.

Продукция экспортировалась заказчикам из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и Молдовы.

В отчете отмечается, что по реализации грузовых вагонов КВСЗ занимает шестое место в СНГ среди 52 вагоностроительных и вагоноремонтных предприятия с долей 5,94%. При этом рынок СНГ по итогам января-сентября вырос на 12,6%, до 67,365 тыс. грузовых вагонов. На рынке пассажирского вагоностроения СНГ доля завода составила 1,37%.

Количество выпущенных и реализованных КВСЗ вагонов в отчете не приведено.

На предприятии к 1 октября работает 6528 человек.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В январе-июне текущего года завод увеличил чистый доход на77% к аналогичному периоду 2018 года, до 4 млрд 037 млн грн, чистая прибыль выросла втрое до 567,8 млн грн. Было реализовано 2665 грузовых вагонов.

В 2018 году завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% по сравнению с 2017 годом - до 3686 ед.