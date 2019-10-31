"Энергоатом" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход увеличился на 10,4% (3 млрд 289,444 млн грн) – до 34 млрд 773,875 млн грн, валовая прибыль – на 10,8% (на 786,869 млн грн) – до 8 млрд 082,106 млн грн.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года "Энергоатом" снизил производство электроэнергии на 0,5% (на 323,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 60 млрд 728,8 млн кВт-ч. Электростанции госпредприятия за этот период отпустили в рынок 57 млрд 020,0 млн кВт-ч, против 57 млрд 375,8 млн кВт-ч годом ранее.

НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с 2017 годом – до 4 млрд 631,828 млн грн, чистый доход – на 14,5%, до 44 млрд 55,259 млн грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.