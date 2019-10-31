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31.10.19 10:43

Кабмин сократит более 18 тысяч сотрудников районных госадминистраций

Кабинет министров Украины планирует сократить 18 тысяч 449 сотрудников районных государственных администраций.

Кабмин сократит более 18 тысяч сотрудников районных госадминистраций

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций", - сообщил он.

По словам Дубилета, сокращения произойдут из-за дублирования части функций РГА с объединенными территориальными общинами, устаревания части функций, переносе и объединении части функций РГА.

"Мы волнуемся за судьбу тех людей, которые попадают под сокращение", - сообщает Дубилет.

По его словам, сотрудников, которые попадают под увольнение, предупредят об этом за 2 месяца, выплатят все компенсации. Кабмин будет искать со службой занятости новые работы для уволенных сотрудников.

"Вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики мы хотим уже в январе запустить курс по ИТ-грамотности. Эти базовые курсы позволят госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентными на рынке труда", - добавил он.

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