Кабмин сократит 18 тысяч сотрудников районных администраций

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций", – сообщил министр.

Дубилет назвал причиной увольнений дублирование части функций РГА с объединенными территориальными общинами, устаревание части функций чиновников и решение о переносе на высший уровень и объединении части функций РГА.

По словам министра, сотрудников, которые попадают под увольнение, предупредят об этом за 2 месяца, выплатят все компенсации. Кабмин будет искать со службой занятости новые работы для уволенных сотрудников.

"Вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики мы хотим уже в январе запустить курс по IТ-грамотности. Эти базовые курсы позволят госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентными на рынке труда", – добавил он.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению сократить расходы на содержание государственных служащих на 10%.