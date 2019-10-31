Жители Харьковской области задолжали 2,4 миллиарда за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Харьковгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" обращает внимание своих клиентов, наличие просроченной задолженности, превышающей 340 грн., может стать причиной лишения государственной помощи на оплату за газ в новом отопительном сезоне", - сообщает компания.

С октября 2019 года начинается монетизация льгот на оплату за газ. Это касается 115 тыс. клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт". Еще 330 тыс. клиентов компании получают субсидии, которые монетизированы с марта 2019 года. Таким образом, субсидианты получили стимул рационально использовать энергоносители. В случае экономного использования голубого топлива, часть субсидии - а теперь и льгот - остается в распоряжении потребителя.

В то же время, наличие у потребителя просроченной задолженности за газ может привести к лишению его государственной помощи и стать причиной прекращения газоснабжения из-за долгов. К началу отопительного сезона около 500 тыс. семей Харьковщины имеют просроченную задолженность за газ более 340 грн. Для получения субсидии им необходимо срочно решить вопрос расчетов за полученные услуги газоснабжения.

"После того, как клиент ООО "Харьковгаз Сбыт" получит наличными государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ему нужно самостоятельно оплатить услуги газоснабжения в полном объеме и контролировать состояние лицевого счета", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам компании Татьяна Харченко.

Монетизированные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывают и предоставляют государственные органы - управления по вопросам социальной защиты. Клиенты ООО "Харьковгаз Сбыт" получат их в денежной безналичной и в наличной форме.

Со своей стороны, ООО "Харьковгаз Сбыт" должен информировать УТСЗН о наличии у льготников и субсидиантов задолженности за потребленный природный газ.