Цены на нефть повышаются из-за остановки трубопровода в США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 6:45 декабрские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,21 (на 0,35%), до $60,82 за баррель. За среду Brent подешевела на $0,98 (на 1,59%), до $60,61 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,13 (на 0,24%) - до $55,19 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,48 (на 0,86%), до $55,06 за баррель.

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали рост показателя в среднем на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли четвертую неделю подряд - на 1,57 млн. По оценке Американского института нефти (API), запасы могли вырасти на 1,22 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе, согласно официальным данным, упали на 3,04 млн баррелей - до минимума почти за два года, дистиллятов - сократились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения резервов бензина на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США сохранилась на уровне предыдущей недели - 12,6 млн баррелей в сутки.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизилась на 0,7% - до 449,6 юаня за баррель.